Un’opera d’arte celebra l’inclusività

Lgbtq+, ovvero inclusività, oppure, usando lo slogan coniato da Aquafan: ‘Love is love’.

Il parco riccionese ha deciso di celebrare l’amore e l’inclusività con una grande opera d’arte grande 200 metri quadrati. E lo farà in occasione della Notte rosa, questo venerdì. In collaborazione con Skills Comunicazione, negli spazi della storica Walky cup, street artist di fama internazionale di Technicalz Team hanno creato una nuova opera d’arte a terra, coloratissima. La creazione è caratterizzata da colori vivaci e immagini emblematiche che rappresentano la libertà, l’inclusione, l’amore e la sostenibilità.

Aquafan ‘Love is Love’ sarà una giornata di festa con show di hip-hop, numeri di break dance, esibizioni di parkour, balance board e tanta musica urban. Fulcro di tutta la giornata sarà la Walky Cup, che da quest’anno tornerà ad ospitare eventi. "Aquafan è da sempre ambasciatore diretto e indiretto di tematiche come l’inclusività, la fluidità e la libertà creativa. Siamo nati per averle tutte dentro di noi. Non puoi non essere inclusivo se sei all’Aquafan – dice Patrizia Leardini, direttore Costa Edutainment –. Aquafan ‘Love is Love’ sarà una giornata per affermare il diritto di essere se stessi, per diffondere la cultura della pluralità della bellezza e dell’essere".

Ad Oltremare per la Notte Rosa tornerà Gessica Notaro. Gessica sarà ospite del doppio appuntamento quotidiano ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ alle 11.40 e nel pomeriggio alle 16,45, insieme alla squadra addestratori.

Sempre nei parchi di Costa, all’Italia in miniatura, tra le miniature trova spazio anche la sabbia di Rimini che cambierà colore diventando rosa in occasione della Notte che caratterizzerà la Riviera. Infine venerdì a tutti coloro che compiono i 18 anni nel 2023 verrà applicato uno sconto i 3 euro sul biglietto d’ingresso.