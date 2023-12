Un’opera in ricordo di padre Marcellino

Un’installazione dedicata al missionario sammarinese padre Marcellino Forcellini. È quella realizzata dagli studenti che hanno partecipato al concorso organizzato dall’associazione ’Amici di padre Marcellino’ in collaborazione con l’università di San Marino. Domani, alle 18, all’Hotel Titano, gli studenti illustreranno tre diversi progetti. Sarà fra questi che, in base al regolamento dell’associazione, alle votazioni raccolte, sia in via telematica che da una giuria presente per l’occasione, sarà individuato quello vincitore di effettiva realizzazione. "Questo progetto, è una delle iniziative intraprese dall’associazione nel 2023 per mantenere vivo il ricordo di padre Marcellino, e fare conoscere anche alle nuove generazioni le grandi imprese benefiche di cui si è reso protagonista il missionario del Titano".