"Un’ora per fare un km" Proteste contro il cantiere

Nelle ore di punta, c’è chi ha impiegato "un’ora per fare un chilometro". Con le auto in coda fino all’incrocio sulla Marecchiese a San Martino dei mulini, da una parte, fino allo stadio dall’altra. Secondo giorno di cantiere ieri sul ponte di via Trasversale Marecchia, dove sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria, ma la situazione non è affatto migliorata. Anzi. Anche ieri sono arrivate tante telefonate di protesta al comando della polizia locale, per come viene gestita l’area di cantiere. Il senso unico alternato sulla Sp4 regolato semplicemente da un semaforo non basta: crea code chilometriche. "Servono i movieri", attaccano alcuni degli automobilisti rimasti ’intrappolati’ in coda. e Per questo ieri è intervenuta a più riprese la polizia locale, con varie pattuglie, nel tentativo di ridurre i disagi e capire come migliorare la situazione. Oggi si terrà un vertice tra la Provincia, il Comune di Santarcangelo, la polizia locale, l’impresa impegnata nei lavori, per ridurre i disagi che il cantiere sta provocando. Anche perché quello attualmente in corso, per sistemare il ponte, è solo il primo lungo la Trasversale Marecchia. Ne seguiranno altri tre: lo spostamenti delle reti di acqua e gas, la realizzazione della nuova pista ciclabile e poi del ponte ciclopedonale che affiancherà il ponte sul Marecchia. Il Comune consisiglia "percorsi alternativi", ma il problema è che ieri c’erano lavori in corso (urgenti) anche sulla Santarcangiolese, che è tra le principali alternative. Il traffico è andato in tilt, come lunedì. Le proteste inevitabilmente arrivano a raffica, sia agli uffici sia sulla pagina Facebook del Comune di Santarcangelo, che (in alcuni casi) ha rimosso i commenti. Dopo queste prime due giornate da bollino nero, si sta valutando di gestire il senso unico alternato sulla Trasversale Marecchia non soltanto con il semaforo, ma anche con dei movieri, almeno nelle ore di punta. "Come tutti i cantieri delle opere importanti – sottolinea il Comune – anche quello sulla Sp49 crea disagi. Ma rappresenta un’opera fondamentale per la sicurezza e la mobilità sostenibile. E la manutenzione straordinaria del ponte aumenterà la sicurezza a seguito della recente alluvione".