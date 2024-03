Uomini e donne, la parità si avrà tra 131 anni

"Sei donna, quindi non puoi". Questa frase è purtroppo ancora una triste realtà. Dal rapporto globale sulla disparità di genere pubblicato nel 2023 si calcola che, proseguendo di questo passo, per colmare la disparità tra uomo e donna occorreranno circa 131 anni. Un anno in meno rispetto al 2022, ma i dati non sono incoraggianti. Il gender gap su scala mondiale appare colmato in media solo per il 68,4%, con punte più basse in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Meridionale. Il percorso è molto complicato. A guidarci l’Agenda Onu 2030 che al n. 5 dei suoi obiettivi pone l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze come condizione per lo sviluppo sostenibile. Basta a spose bambine, matrimoni combinati, traffico di donne, mutilazioni, molestie, violenze, femminicidi. Sì all’istruzione, ai ruoli decisionali in campo economico, politico e sociale. Sì alla parità di accesso alle risorse economiche e all’equità lavorativa e salariale. Le donne devono essere fiere di loro stesse e lottare insieme agli uomini per i loro diritti. La speranza è che per raggiungere tutto questo non si debba aspettare il 2155.

Micol Olivetti e Classe II D