Uomini in cammino contro la violenza

Torna a Rimini la “Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne”. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, vuole essere un invito rivolto a tutti gli uomini a prendere posizione in prima persona contro ogni forma di disparità tra uomo e donna, e contro ogni espressione di discriminazione e violenza di genere. Appuntamento domani alle 16 presso l’Arco d’Augusto. Organizzata dall’associazione DireUomo in collaborazione con l’associazione Cambia-menti e con Movimento Centrale Danza&Teatro, vedrà l’adesione di realtà culturali, sociali e sportive della città. Saranno presenti Marco Croatti, senatore, Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini, Barbara Di Natale, Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini. "L’intenzione non è paternalista – spiega Donato Piegari di DireUomo -. Non siamo uomini che si muovono in difesa delle donne, le donne sanno difendersi da sole. Con le donne ci deve essere collaborazione e sostegno reciproco nella lotta per le pari opportunità e per il contrasto alla violenza di genere. Camminiamo insieme per lanciare un segnale forte e non solo simbolico: è giunto il momento che gli uomini si uniscano alle donne per la costruzione di una reale e concreta parità, all’insegna del dialogo e del rispetto, nella quotidianità dei gesti, dei comportamenti, delle parole".