Uomini in marcia contro la violenza: "La cultura del rispetto va insegnata"

Dalla parte delle donne, in cammino per un cambiamento. Più di uno slogan su un cartello, un postulato al ritmo del quale ieri gli uomini hanno marciato a Rimini. Un cammino lungo Corso d’Augusto: dall’arco e in direzione piazza Cavour, lungo il quale circa duecento persone hanno sfilato con gli uomini in testa per farsi portatori del messaggio per cui "il cambiamento arriva da un cambio di cultura. Il cambio di cultura, passa anche da momenti come questo, dove l’uomo scende in prima linea contro la violenza di genere e per demolire pezzo per pezzo gli stereotipi". A farsi portavoce del messaggio degli uomini a Rimini è stato il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, capofila dei duecento in marcia affiancato alla vicesindaca di Rimini Chiara Bellini e alla presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti.

Il carosello per la camminata degli uomini, arrivata alla sua terza edizione in città, è partito dall’arco intorno alle 16.30 e a metà del percorso ha fatto una tappa per un momento di riflessione sul tema della violenza di genere a neanche 24 ore di distanza dalla festa della donna.

"Fa molto piacere che Rimini possa ospitare ancora una volta questa idea (organizzata dall’associazione DireUomo in collaborazione con l’associazione CAmbia-menti e con Movimento Centrale Danza&Teatro, ndr) contro la violenza sulle donne – scandisce la vicesindaca Bellini –. E ancor di più fa piacere che altre città abbiano emulato Rimini in tal senso importando un format di grande valore in cui gli uomini raccolgono il testimone della battaglia per la parità di genere e per il contrasto alla violenza sulle donne". È giusto, aggiunge ancora ChiarA Bellini "che gli uomini facciano la loro parte dopo decenni in cui la battaglia è stata invece solo delle donne".

Una battaglia per cui ieri gli uomini scesi in piazza per la camminata sono stati di tutte le età, con la partecipazione anche di tanti giovani e giovanissimi, compresi alunni delle scuole e allievi del Rimini calcio. "Fa piacere vedere ad un appuntamento del genere anche i giovani, perché la violenza di genere si combatte accrescendo la responsabilizzazione degli uomini sul tema anche attraverso la formazione. Formazione dei più giovani, che già da piccoli devono crescere con i valori di parità e rispetto", ha poi aggiunto la presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti.