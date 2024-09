Boato nella notte, uomo travolto dal treno poco dopo la stazione di Rimini

Rimini, 25 agosto 2024 - Era il cuore della notte, oggi alle 2.30 circa, quando il silenzio del buio è stato squarciato dal boato provocato dall’investimento mortale lungo i binari della ferrovia avvenuto poco dopo la stazione di Rimini-Miramare. Un terribile incidente a seguito del quale ha perso la vita un uomo straniero, la cui identificazione è ancora in corso. La persona, che da alcuni testimoni sarebbe stata vista mentre percorreva a piedi i binari della zona poco prima di essere investito, è stata centrata da un Freccia Milano-Lecce lanciato a tutta velocità nel buio della notte e senza fermate previste.

Lo schianto è stato tale che la macchina stessa ha riportato alcuni danni alla parte anteriore, nel punto dell’impatto, mentre per l’uomo sui binari non c’è stato niente da fare. A bordo del treno in quel momento viaggiavano circa 250 passeggeri che, a seguito dell’urto, non hanno però riportato ferite. Sul posto si sono subito precipitati i soccorsi con 118, vigili del fuoco e gli agenti della Polfer che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno quindi proceduto ai rilievi del caso. Per consentire alle forze dell’ordine la ricostruzione dell’accaduto il treno coinvolto nello schianto è rimasto bloccato fino alle 4.30, con la circolazione ferroviaria sul tratto completamente bloccata per un’ora. Poi, la ripresa del traffico è avvenuta solo su un binario, quello opposto all’incidente e infine alle 4.30 il convoglio incidentato è stato fatto arrivare alla stazione di Cattolica dove i passeggeri sono scesi per poi venire dirottati su due Intercity notturni diretti nella medesima direzione.

L’incidente oltre alla morte della persona investita ha provocato anche alcuni ritardi per una decina di Intercity notte che transitavano sul tratto di ferrovia riminese.