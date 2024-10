Uomo trovato morto nel fiume Uso a Bellaria

Rimini, 29 ottobre 2024 – Macabra scoperta a Bellaria. Poco dopo le 15, alcuni addetti alla manutenzione delle rive del fiume Uso hanno avvistato un corpo prono in acqua, nel tratto del canale tra Bellaria e San Mauro Pascoli. Gli operai, impegnati nello sfalcio della vegetazione lungo la stradina di ghiaia che costeggia il fiume, hanno immediatamente dato l’allarme.

Il corpo, stando ai primi accertamenti, è quello di un cittadino marocchino di 48 anni. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno delimitato l’area per avviare i rilievi necessari e raccogliere eventuali elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Uomo senza vita trovato nel tratto del canale Uso tra Bellaria e San Mauro Pascoli, operazioni di recupero dei vigili del fuoco (fot Migliorini)

Il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Bellaria Igea Marina, dove è in corso un’ispezione cadaverica per stabilire con maggiore precisione le cause del decesso. La prima ipotesi avanzata dagli investigatori è quella di una morte naturale, dato che sul corpo non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza.