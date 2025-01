"Uova contro il mio negozio. Gesto fatto per intimidirmi"

Vandali in azione nella notte a Miramare contro il negozio Discount del parrucchiere. Ignoti hanno lanciato uova e pomodori contro le vetrine. E secondo Walter Vicario, uno dei titolari dell’attività, nonché membro di Forza Italia e commissario comunale degli azzurri a Santarcangelo, "non è un semplice vandalismo. Vogliono intimidirmi. Hanno agito contro di me come politico, così come qualche settimana fa a Santarcangelo avevano imbrattato l’auto di Giuliano Triolo, anche lui iscritto a FI". Vicario ha denunciato l’accaduto, sul posto ieri per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Digos. "Abbiamo le telecamere in negozio, i filmati sono già stati consegnati ai poliziotti".