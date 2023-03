Urbinati, a 2 anni dalla scomparsa Montefiore gli intitola un parco

"A due anni dalla tua dipartita, il ricordo è più vivido che mai". Con queste parole l’amministrazione comunale di Montefiore Conca ha annunciato l’inaugurazione, sabato alle 15.30 alla Pedrosa, all’altezza di via Monticello, del giardino "Vittime della strada", dedicato a Filippo Urbinati. Quest’ultimo, imbianchino di 42 anni residente a Morciano di Romagna ma originario di Montefiore, era stato colto da un malore il 7 marzo del 2021, mentre stava facendo un giro in bicicletta sulla via Pedrosa insieme al figlio di 12 anni. Filippo Urbinati, racconta chi lo conosceva, era una persona dinamica, appassionata di bici e di moto. E quella di due anni fa stava facendo una pedalata sulla sua mountain bike insieme al figlio maggiore. In quel momento su quella strada c’erano un altro ciclista e una donna che stava scendendo in auto.

I due si erano fermati e non avevano perso tempo, comprendendo subito subito la situazione e alternandosi nel praticargli il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. In pochi minuti erano arrivati sul posto sia i carabininieri che l’ambulanza, mentre veniva allertato anche l’elisoccorso. Al loro arrivo gli operatori sanitari si erano subito resi conto che la situazione era disperata. Avevano cercato a lungo di rianimare l’uomo, tentato e ritentando di fare ripartire il suo cuore. Dopo innumerevoli tentativi di rianimarlo (i medici erano rimasti lì per quasi un’ora) , alla fine erano stati costretti ad arrendersi, e ne avevano dichiarato il decesso, mandando indietro l’elicottero vuoto. Filippo era una persona molto conosciuta in Valconca e la sua scomparsa improvvisa aveva lasciato un vuoto profondo nelle comunità morcianesi e montefioresi. A distanza di due anni, l’amministrazione di Montefiore ha voluto così rendergli omaggio, con la creazione di una piccola area verde, un angolo dedicato alle tante persone che ogni giorno transitano lungo la Pedrosa.