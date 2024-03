Urbinati e Piccioni concludono il grande rally umanitario

I piloti Miriam Urbinati e Andrea Piccioni, con l’unica R4 italiana privata in gara, sono giunti al termine della 27esima edizione del rally umanitario giovanile più grande d’Europa, il 4L Trophy, guadagnando la 460esima posizione su più di mille 4L in gara. "È stata una delle esperienze più belle della nostra vita – dicono –. Dopo 20 giorni trascorsi e 8mila km percorsi attraversando Italia, Francia, Spagna e Marocco, rientriamo in Romagna da vincitori soprattutto per aver portato a termine la nostra missione umanitaria, consegnando all’associazione ‘Enfants du désert’ il materiale scolastico e sportivo portato dall’Italia e donando il restante ricavato per la costruzione delle scuole nel deserto marocchino".