Urbinati ‘salpa’ per Vivere Riccione

Apprezzato e tanto atteso da turisti e residenti, uscirà venerdì il quarto numero dell’inserto Vivere Riccione. Un omaggio per i lettori che acquisteranno il quotidiano. Anche questa volta si presentano ospiti speciali e personaggi che imbastiscono la storia della città attraverso le opere, l’arte la cultura e l’impegno sul fronte imprenditoriale. In copertina Maurizio Urbinati, capitano della Musichiere, meglio conosciuta come Green Eyed Princess, ogni giorno in partenza dal porto canale di Riccione per la gita al largo, dove oltre al meraviglioso panorama dell’entroterra, a sorpresa si possono ammirare anche i delfini.

Tra i turisti famosi su questo numero spicca il noto marciatore Alex Schwazer, campione olimpionico della 50 chilometri a Pechino 2008. A Riccione con la moglie Kathrin Freund e i due figli Ida e Noa, si concede momenti di relax, alternati a bagni in mare e allenamento sul lungomare.

Lente d’ingrandimento anche sulla futura cartolina del portocanale di Riccione e sul centralissimo palazzo dei congressi. Tra le pagine anche quella dedicata alle opere d’arte del maestro ceramista riccionese, Giorgio Giulianelli, che traggono ispirazione dai quattro elementi aristotelici con colori che riflettono l’intensità del mare di Riccione. Poi l’intervista al figlio del Re del liscio, Mirko Casadei, che con il suo Balamondo arriverà a Riccione. Tra i grandi appuntamenti che caratterizzeranno luglio spicca Cinè (Giornate estive del Cinema) che dal 2 al 7 luglio tra il palacongressi e piazzale Ceccarini animerà il red carpet con una schiera di registi e attori, anteprime cinematografiche aperte al grande pubblico e Award a chi si è contraddistinto nel settore. Un grande festival che quest’anno segna pure il ritorno di CinéCamp - Giffoni, sezione di cinema dedicata a ragazzi di tutta Italia, che in collaborazione col Giffoni Film Festival.

ni. co.