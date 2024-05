Urne, ultima chiamata. Per tre candidati sindaci l’unico rivale è il quorum

Ultima chiamata... Oggi a mezzogiorno scade il tempo per presentare le liste alle elezioni comunali di giugno. E sarà un mezzogiorno di fuoco, visto che parecchie liste verranno presentato all’ultimo. C’è chi ieri, primo giorno utile per la presentazione, doveva ancora terminare di raccogliere le firme necessarie, e chi sta cercando di completare la lista dei candidati. Non sono esclusi colpi di scena, specie nei comuni più piccoli.

Quello che è già certo, invece, è che a San Clemente la sindaca uscente Mirna Cecchini correrà da sola. ll centrodestra non è riuscito a mettere insieme una lista a San Clemente, spianando così la strada al tris della sindaca in quota Pd. Per la Cecchini l’unico avversario da battere alle urne sarà il quorum. Non è l’unica a non avere rivali. Ci sarà una sola lista (salvo sorprese dell’ultima ora) anche nei comuni di Casteldeci, dove il sindaco uscente Fabiano Tonielli, iscritto a Fratelli d’Italia, si ripresenta con la sua lista civica. Così come a Talamello, dove correrà da sola Anna Maria Bianconi, anche lei con una lista civica dell’area di centrosinistra. Bisognerà attendere oggi per capire se anche Marcello Fattori, il sindaco uscente di Maiolo, è l’unico candidato (corre per il quarto mandato) o se invece ci sarà anche una seconda lista messa in piedi dal centrosinistra. A Montecopiolo, dove si ricandida il primo cittadino Pietro Rossi, si sta lavorando anche a un’altra lista, ma non è ancora chiaro se ce la farà o meno a presentarsi. I giochi sono invece fatti negli altri 11 dei 16 comuni del Riminese chiamati al voto per le amministrative. A Santarcangelo, Bellaria, Verucchio e Misano le partite più aperte.

L’altro ieri i candidati sindaci in quota del Pd della nostra provincia hanno incontrato a Rimini il presidente della Regione e capolista alle europee Stefano Bonaccini ed Elisabetta Gualmini, che si ricandida per un posto in Parlamento a Bruxelles. Presenti Filippo Sacchetti (Santarcangelo), Ugo Baldassarri (Bellaria), Fabrizio Piccioni (Misano), Elisabetta Vaccari (San Leo), Ronny Raggini (Poggio Torriana), Lara Gobbi (Verucchio), Dilvo Polidori (Saludecio) e Michela Bertuccioli (San Giovanni). Con loro anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvad, le prime cittadine di Riccione e Santarcangelo Daniela Angelini e Alice Parma, e ancora la presidente del consiglio regionale Emma Petitti, la consigliera regionale Nadia Rossi, Riziero Santi e altri esponenti del Pd. Bonaccini ha voluto spronare così i candidati sindaci e stringere un ’patto’ con loro: "È dal confronto costante con i cittadini, dallo stare in mezzo alla gente nascono le cose migliori. E in questo mese continueremo a incontrare quotidianamente ogni persona che lo vorrà. Lo faremo oggi, domani e nei prossimi anni. Mettersi al servizio delle persone deve essere la bussola del nostro amministrare".

Manuel Spadazzi