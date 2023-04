Urta la colonnina: famiglie senza gas

Una manovra sbagliata di un furgone ha lasciato ieri senza gas, per oltre un paio d’ore, varie famiglie residenti a San Martino dei mulini, a Santarcangelo. L’incidente è avvenuto di prima mattina, in via Sarzana. Durante una manovra un mezzo per la raccolta dei rifiuti ha inavvertitamente urtato una colonnina di gas, provocandone la fuoriuscita. I vigili del fuoco sono accorsi subito per mettere in sicurezza l’impianto, e poco dopo sul posto sono arrivati anche gli operai di Adrigas per riparare il danno. Per poter sistemare il guasto i tecnici hanno dovuto interrompere, per un paio d’ore, la fornitura di gas in zona in un raggio di 2 chilometri.