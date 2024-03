"Usiamo i soldi di Palazzo Docci per fare un’altra casa di riposo"

La partita per le elezioni a Santarcangelo resta aperta. I partiti del centrodestra devono ancora decidere se sostenere Barnaba Borghini, il candidato della lista Bene in comune di Domenico Samorani, o presentarsi alle urne con un proprio candidato. I problemi sono, soprattutto, in casa della Lega. Nel frattempo la lista di Samorani, al pari del centrosinistra che candida Filippo Sacchetti, è già in piena campagna elettorale. Con Borghini che interviene con uno dei temi più cari alla lista, quello della sanità. Lo fa, Borghini, dopo la notizia che Palazzo Docci (di proprietà dell’Ausl per il 75%, e del Comune per il restante 25%) tornerà all’asta. "Per le condizioni dell’immobile e la quota marginale di proprietà, penso che la scelta di vendere lo storico edificio per dare vita a qualcosa di nuovo ed utile sia condivisibile – premette Borghini – Inaccettabile invece la strumentalizzazione da parte dell’amministrazione. L’Ausl e la sindaca Alice Parma nel 2016 avevano già ’svenduto’ la chirurgia senologica a Forlì, un’operazione poi bloccata da una vera insurrezione popolare. Negli ultimi anni è stato cancellato prima il pronto soccorso e poi il pronto Intervento poi, trasformato in un ambulatorio a chiamata con il Cau. Quanto potrà resistere la chirurgia in un ospedale destinato alle patologie croniche?". Borghini incalza : "Gli eventuali proventi della vendita del Docci sono destinati ai lavori per sistemare i parcheggi e le aree esterne dell’ospedale. Perché non utilizzare invece quei soldi per dare risposta ai crescenti bisogni degli anziani, che non trovano posto nella casa di riposo ’Molari’?".