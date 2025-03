"Utili per ridurre il rischio incidenti"

"Non posso dire che mi facciano piacere gli autovelox, ma alla fine sono d’accordo sul fatto che abbiano uno scopo positivo, soprattutto nelle zone a rischio e nelle strade in cui si tende ad andare più veloci – sottolinea Michael Pierri – A Rimini ci sono tanti turisti in estate e purtroppo, spesso la gente non rispetta le regole e tiene dei comportamenti rischiosi. Penso che gli autovelox siano un modo per ridurre il rischio di incidenti, ma sono anche un po’ frustranti, soprattutto quando non ci si accorge di essere sopra il limite e ti arriva la multa. In generale, credo che questi impianti servano. Ma come ogni cosa ci sono dei lati positivi e negativi".