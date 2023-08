Va a sbattere con lo scooter e finisce sotto un autobus

Si scontra con un auto, viene disarcionato dallo scooter e finisce sotto la fiancata di un autobus. Grande paura ieri, per un 28enne coinvolto in un incidente avvenuto intorno all’ora di pranzo lungo la Statale 16, a Miramare. Stando a una prima ricostruzione, il 28enne - che stava procedendo in direzione nord alla guida di uno scooter T-Max, dapprima avrebbe centrato in pieno la fiancata destra di una Seat che stava effettuando la svolta a sinistra. L’impatto è stato molto violento e il conducente della moto è stato sbalzato dal T-Max, finendo prima sull’asfalto e poi sotto la fiancata di un bus che percorreva la Statale in direzione di Riccione. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha poi trasportato il ferito all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Il 28enne, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.