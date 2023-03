"Va allungata la stagione estiva"

"Puntiamo ad allungare più possibile la stagione turistica". Il vicesindaco e assessore Bruno Galli lancia la sfida. E snocciola i dati. "Risultati incoraggianti in termini di performance, con il + 10% di presenze rispetto al 2019 – ultimo anno pre-pandemia e vero termine di paragone, registrato sia per ottobre che per novembre 2022". Galli parla a pochi giorni dalla Fiera del turismo B2C ‘Freizeit-Messe’ che vedrà protagonista Bellaria Igea Marina a Norimberga. "Avanti con la strategia approntata in questi anni grazie alla collaborazione con Fondazione Verdeblu e al lavoro competente, della Dmo creata tre anni fa".