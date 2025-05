"Va anticipato l’avvio del presidio"

"Rimaniamo in attesa della comunicazione ufficiale del ministero. Sul tema dei rinforzi ci sono però alcune considerazioni da fare". Così Salvatore Giglia, segretario provinciale del Sap di Rimini. "La prima riguarda i numeri. Vero è che negli ultimi anni alla nostra provincia, per il periodo estivo, sono state destinati alcuni dei contingenti tra i più grandi a livello nazionale. Però vanno tenute in considerazione le caratteristiche di Rimini e del suo circondario, che in estate vede moltiplicarsi esponenzialmente le presenze sul territorio con tutto quello che questo comporta dal punto di vista della sicurezza".

"La seconda questione – aggiunge Giglia – riguarda la durata dei presidi. Noi siamo da sempre favorevoli ad un allungamento del periodo di permanenza del personale nella nostra provincia. L’anno scorso i rinforzi arrivarono a partire dal 1° luglio. Sarebbe auspicabile che quest’anno la presenza venisse anticipata, anche perché non dobbiamo dimenticare che la Notte Rosa non si svolgerà più in luglio ma dal 20 al 22 giugno prossimi e quindi ci sarà bisogno fin da subito di poter contare su forze aggiuntive per gestire anche altri eventi e le presenze legate al mondo congressuale e fieristico". Infine, il Sap torna a ribadire la sua richiesta per "un incremento dei presidi stanziali di forze dell’ordine sul territorio riminese".