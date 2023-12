"Va finanziato il bonus salute"

Dal recupero dell’evasione fiscale le risorse per evitare nuove tasse e offrire maggiori agevolazioni ai cittadini. Sono gli emendamenti al bilancio presentati da Riccione in Azione. Secondo il partito si potrebbe evitare la reintroduzione dell’addizionale Irpef. Inoltre "del recupero evasione Tari vanno mantenuti i risultati del bilancio assestato 2023, onde reperire nuove risorse per il fondo Tari, il bonus salute e gli asili nido. Mediante il bonus salute proponiamo di istituire un fondo per permettere a famiglie a basso reddito di poter accedere ai servizi della sanità privata senza attendere i tempi biblici della sanità regionale".