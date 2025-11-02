Chiaretta va in Brasile e ritrova i parenti mai conosciuti

Rimini, 2 novembre 2025 – Certe storie restano sospese per una vita, poi basta un viaggio per rimetterle in cammino. Dal 29 settembre al 20 ottobre la dottoressa Chiaretta Chiari, di Secchiano di Novafeltria, è stata in Brasile con il marito Stefano Diolaiti.

"La dottoressa Chiari: “Sono andata a cercare una parte di me”

“Era una vacanza, ma è diventata molto di più”, racconta. “Sono andata a cercare una parte di me”. Tutto parte da una lettera del 1945. Suo padre, tornato dalla guerra e senza lavoro, aveva scritto ai parenti emigrati a Belo Horizonte per chiedere aiuto.

I tre fratelli Chiari partiti da Secchiano tra fine ‘800 e primi ‘900

“Ma quella lettera non partì mai”, dice. “Una sorella che lavorava alle Poste la fermò. Allora decideva il capofamiglia, e mio padre doveva restare”. Durante il soggiorno a Bragança Paulista, ospite dell’amica Elia Caldini, professoressa dell’università di San Paolo, Chiaretta racconta quella storia. Caldini si appassiona, fa ricerche negli archivi dell’immigrazione e scopre che tre fratelli Chiari – Domenico, Angelo e Pietropaolo – erano partiti da Secchiano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Domenico aveva lavorato nelle miniere del Minas Gerais, poi fondato una fabbrica di carri e carrozze nella nuova capitale, Belo Horizonte.

"E’ stato come se la lettera di mio padre arrivasse a destinazione”

“Quando ho visto quei nomi nei registri, ho sentito che il cerchio si stava chiudendo”, racconta Chiaretta. “A Belo Horizonte ci hanno accolti con una festa, come se ci conoscessimo da sempre. È stato come se la lettera di mio padre fosse finalmente arrivata”. Oggi i Chiari di qua e di là dell’oceano si tengono in contatto con un gruppo WhatsApp. “Siamo più di quaranta”, sorride. “Ci scriviamo ogni giorno. Dopo ottant’anni, quella storia interrotta ha trovato la sua voce”.