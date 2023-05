Va in carcere il molestatore ’pendolare’

Il molestatore seriale è tornato in carcere, e questa volta ci resterà per un po’. I poliziotti della Polfer di Massa Carrara hanno rintracciato, alla stazione della città toscana, il 37enne palermitano che, nel giro di 10 giorni, aveva aggredito due ragazze a bordo di mezzi pubblici, prima su un bus a Bologna e poi su un treno in transito tra Riccione e Rimini. Lo hanno arrestato, in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura disposto dal tribunale di Bologna. Un provvedimento arrivato dopo la seconda aggressione messa in atto dall’uomo, senza fissa dimora, a bordo di di un Frecciarossa, la sera del 25 aprile. In quella circostanza, una trentenne che viaggiava sola, mentre usciva dalla toilette, era stata afferrata per un braccio dal trentasettenne, che l’aveva strattonata a sé, tentando di spingerla nel bagno, per poter abusare di lei. Il 15 aprile, dieci giorni prima, l’uomo era stato arrestato dopo un’aggressione su un bus a Bologna. Nell’udienza di convalida, il giudice lo aveva però liberato, disponendo per lui la misura del divieto di dimora nella provincia di Bologna. Misura che non è bastata a evitare che colpisse di nuovo. Ora il molestatore è in carcere e non potrà più aggredire nessuno per un bel po’ di tempo.