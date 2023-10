Va in giro con pistola scacciacani e coltello: denunciato un 19enne

Aveva con sé una pistola scacciacani e un coltello. Per questo, a Montefiore Conca, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un 19enne: la pistola scacciacani e il coltello sono stati sequestrati. Per un 20enne è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: il giovane è stato sorpreso dai militari del Nor sezione radiomobile di Riccione e Tenenza di Cattolica con 42 grammi di hashish, 0,6 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

I carabinieri hanno intensificato i controlli sia in riviera che nell’entroterra, in tutta la zona Sud della provincia. Due automobilisti sono risultati positivi alla prova etilometrica, con conseguente ritiro delle rispettive patenti di guida. Segnalate all’autorità amministrativa due persone trovate in possesso di 0,80 grammi di cocaina e mezzo grammo di hashish.