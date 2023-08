Va in palestra per rubare pc e cellulari

Si intrufola in una palestra di Marina centro per rubare un computer e uno smartphone, ma viene incastrato dalle telecamere. E’ andata male ad un ladro nordafricano di 36 anni, disoccupato, non in regola con il permesso di soggiorno, finito nel mirino dei carabinieri della stazione di Rimini - porto dopo aver messo a segno un colpo nel pomeriggio di venerdì. Approfittando di un momento di distrazione del gestore della palestra, il malvivente si è avvicinato al bancone e ha prelevato lo smartphone lasciato incustodito insieme ad un computer portatile. Come un fulmine, è quindi uscito dalla palestra e si è dato alla fuga. Il gestore, accorgendosi di essere stato derubato, ha contattato i militari dell’Arma che per prima cosa hanno analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza. Una volta verificata la fisionomia e gli indumenti indossati dal ladro, non è stato difficile rintracciarlo nei dintorni della palestra. Il bottino, per un valore complessivo di mille euro, è stato restituito al proprietario, mentre il 36enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.