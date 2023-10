Va in pensione il comandante. Pizzarelli:: "Ha fatto tanto per la città"

"Vado in pensione, ma non lascio Santarcangelo. Continuerò a vivere qui, dove mi sono trovato benissimo. E per i santarcangiolesi ci sarò sempre, anche se non indosserò più la divisa". Divisa che appende al chiodo Giuseppe Pizzarelli, il comandante dei carabinieri di Santarcangelo, dopo 40 anni in servizio. Pizzarelli a Santarcangelo ci è arrivato nel maggio 1991 da vice comandante, all’età di 27 anni. Nel 2006 è diventato il comandante della stazione. Pochi i carabinieri che possono dire di essere rimasti in servizio nella stessa città per oltre 30 anni. Pizzarelli, di origini pugliesi, conosce Santarcangelo come le sue tasche. Ieri la sindaca Alice Parma è andata a salutarlo e a ringraziarlo per il lavoro svolto. "Nella sua trentennale carriera nella nostra città – dice la Parma – Pizzarelli si è dimostrato sempre sensibile e attento alle necessità della comunità santarcangiolese ed è stato un prezioso sostegno per l’amministrazione. Negli ultimi anni insieme alle forze dell’ordine abbiamo dovuto far fronte a gravi emergenze come la pandemia, l’alluvione, e prima ancora le misure di sicurezza per prevenire il rischio di attentati". Ma la Parma ricorda anche "i fatti di cronaca che, negli anni, hanno messo a dura prova la città. Li abbiamo affrontati lavorando sempre in sinergia e collaborazione con i carabinieri. Per quanto ha fatto in questi anni, voglio ringraziare il comandante Pizzarelli a nome di tutta la giunta e dell’amministrazione, nonché dell’intera città di Santarcangelo".