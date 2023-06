Va in pensione Pier Luigi Germani, storico comandante della polizia stradale

Quarant’anni passati a sorvegliare le strade della Valmarecchia, e non solo. L’1 giugno per il sostituto commissario coordinatore della polizia stradale Pier Luigi Germani è arrivato il momento di appendere la divisa al chiodo. Va in pensione per i raggiunti limiti di età. Arruolatosi nel 1983, Germani ha frequentato il corso allievi agenti al Caps di Cesena è poi è stato assegnato al distaccamento polizia stradale di Novafeltria, divenendo nel 1998 il comandante del reparto. È stato in assoluto il comandante più longevo delle forze di polizia e carabinieri del territorio riminese con oltre 40 anni di permanenza nello stesso reparto. Nato a Foligno e feltrese di adozione, è sposato con Patrizia e padre di tre figli e dallo scorso ottobre è anche diventato nonno. Nel corso della sua carriera è stato insignito di numerosi riconoscimenti, in particolare per le giornate mondiali di Papa Wojtyla, per la visita di Papa Benedetto XVI durante la visita pastorale nella Diocesi di San Marino-Montefeltro, e ancora per la gestione della situazione di emergenza legata al nevone del 2012.