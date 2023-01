Va in scena un giallo di provincia

Gennaio da incorniciare per gli appassionati del grande schermo, quello offerto al Cinema Astra di Bellaria. Martedì si proietta ’La California’, di Cinzia Bomoll. Una storia avvincente ambientata "in una provincia che si chiama La California". Dove "è facile che questi suoi abitanti di frontiera rimangano coinvolti nella tua vita, salvandola". La trama racconta della giovane Ester, trovata morta, annegata nella piscina dietro casa. Per tutti è un suicidio, ma potrebbe anche essere andata diversamente. Sua sorella Alice inizierà a indagare, con tenacia, per cercare di fare luce sulla vicenda, i cui contorni restano oscuri.