Va sotto casa della sua ex amante e sfascia a martellate l’auto del marito

Non si rassegnava alla fine della loro relazione clandestina. Deciso a vendicarsi, quel giorno si era presentato così a casa della sua ex amante, e aveva fatto da matto. Armato di martello aveva prima sfasciato l’auto del marito di lei, poi aveva minacciato direttamente il suo ’rivale’ in amore. Se non fosse stato per l’intervento della donna prima e dei carabinieri poi, poteva finire in tragedia. E ora l’uomo, un 39enne siciliano residente a Rimini, sarà chiamato a giudizio immediato per minacce e danneggiamenti. Così ha deciso tre giorni fa il giudice per le indagini preliminari, Manuel Bianchi su richiesta del pm Luca Bertuzzi. Già fissata la data dell’udienza, che si terrà il 21 settembre.

I fatti, avvenuti a Riccione, risalgono al 24 aprile. Quel giorno il 39enne si è presentato sotto casa della donna che era stata la sua amante. Si è capito da subito quali fossero le sue intenzioni: armato di un grosso e pesante martello (di quelli che vengono usati nei cantieri per le demolizioni) ha iniziato a inveire e poi a sfasciare tutto. Prima, a colpi di martello, ha distrutto il citofono della casa di lei. Poi, sempre con il martello, si è accanito contro l’auto dell’ex amante che era parcheggiata lì fuori. Un colpo dopo l’altro, ha distrutto prima i finestrini e il parabrezza dell’auto, poi uno degli specchietti e i fanali. Finita qui? No, perché ha colpito anche il cofano e la carrozzeria, che ha inoltre danneggiato lanciando due grossi bulloni contro l’auto.

Dopo la devastazione della macchina, l’uomo ha minacciato col martello il marito di lei e ha tentato di affrontarlo. La donna si è messa in mezzo e così ha evitato il peggio. Provvidenziale poi è stato l’intervento dei carabinieri, che l’hanno fermato. Contro il 39enne, difeso dall’avvocato Giuseppe Cancelliere, era stata applicata inizialmente la misura del divieto di avvicinamento. Misura che aveva infranto e per questo in seguito era stato arrestato. Il 21 settembre l’uomo dovrà comparire in tribunale per il giudizio immediato. Così ha disposto il gip su richiesta del pm. Una decisione presa dopo aver considerato la gravità dei fatti e il rischio che il 39enne possa ancora rendersi pericoloso.

Manuel Spadazzi