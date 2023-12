Vacanza da incubo, l’auto va a fuoco

Avrebbe dovuto essere un ponte dell’Immacolata di vacanza e relax quello che avevano programmato a Riccione una coppia di cittadini abruzzesi, giunti nella Perla appunto per trascorrere il weekend lungo. E invece, la vacanza è finita prima ancora di cominciare, un centinaio di metri dopo che la coppia aveva raggiunto Riccione lasciandosi alle spalle il casello autostradale. E’ stato infatti in via Berlinguer, all’altezza del centro commerciale ’Perla Verde’ che la vacanza della coppia è finita con la stessa velocità di una scintilla, quella che in pochi secondi è divenuta incendio e che ha completamente distrutto la parte anteriore della Peugeot 308 di colore rosso a bordo della quale la coppia viaggiava. Ma andiamo con ordine.

Sono le 9 di mattina appena passate a Riccione quando il primo allarme ai vigili del fuoco arriva da alcuni cittadini che notano levarsi una colonna di fumo denso appena usciti dall’autostrada A14. A fumare è il cofano della Peugeot, sulla quale viaggiava appunto la coppia di abruzzesi appena ’sbarcati’ in Riviera, quando, secondo le prime ricostruzioni, l’automobile avrebbe iniziato a manifestare dei problemi all’impianto frenante. Un campanello d’allarme a seguito del quale il conducente ha avuto l’accortezza di rallentare per accostarsi a bordo strada in via Berlinguer.

Lì dove di lì a poco l’automobile è stata inghiottita dalle fiamme, costringendo i proprietari ad abbandonare l’abitacolo per scampare al rogo provocato dal guasto. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi, con i vigili del fuoco accorsi per domare l’incendio e prevenire esplosioni del veicolo, oltre a un’ambulanza del 118 in via precauzionale. In via Berlinguer è arrivata anche una pattuglia della Polstrada, allungatasi dall’uscita dell’A14 per bloccare il tratto di strada in cui si è verificato l’incendio – poco dopo la rotonda – e deviare la circolazione su strade alternative. L’automobile è stata parzialmente distrutta dall’incendio, ma per fortuna la coppia è rimasta illesa e l’incidente non ha provocato ulteriori conseguenze se non appunto quelle connesse ai disagi per la circolazione della zona.

f.z.