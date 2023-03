Vacanza in treno Ecco gli sconti per i turisti

Andrea Oliva

Niente tassa di soggiorno e taxi pagato per raggiungere l’albergo e la stazione. Federalberghi Riccione punta forte sul mercato turistico tedesco sfruttando i nuovi treni che con la bella stagione collegheranno Monaco e Vienna con Riccione, di giorno e di notte. L’operazione si chiama Riccione Go e ricorda Riccione in treno, il progetto d’intesa con il Comune e Trenitalia che vede decine di hotel promuovere la vacanza in treno compensando il prezzo dei biglietto seguendo determinati criteri. Per i turisti tedeschi non c’è il rimborso dei biglietti, ma una serie di benefit (per soggiorni di almeno 5 giorni).