Vacanza da incubo a Rimini, turista cade dal balcone dell’hotel: è grave

Rimini, 29 luglio 2023 – Avrebbe alzato troppo il gomito a cena. Tanto da non rendersi conto di essere troppo sporta dal balcone della camera d’hotel che la donna, una turista dell’Est Europa sui sessanta anni, condivideva con il marito con cui si trovava in vacanza a Rimini, oltre alla figlia e al fidanzato di lei.

Secondo le prime ricostruzioni eseguite ieri sera sul luogo dell’incidente, nel cortile dell’albergo di via Catania a Miramare dove la coppia alloggiava, i carabinieri del Nucleo investigativo seguono la pista della tragica fatalità.

Tale per cui appunto dopo una cena a base di alcolici, tornata in camera la signora non si sarebbe accorta della balaustra, precipitando così nel vuoto e facendo un volo di sette metri circa. Un urto violentissimo con il suolo a seguito del quale la turista avrebbe riportato diverse fratture, soprattutto al volto e al torace. Per questo sul luogo dell’incidente, ieri sera intorno alle 23, si sono precipitati oltre ai carabinieri anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

La donna è stata quindi trasportata in codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove si trova tuttora in rianimazione con prognosi riservata e ancora in pericolo di vita per i traumi riportati dalla terribile caduta.