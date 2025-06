Vacanza da incubo nel Salento, ragazza stuprata da 3 giovani dopo una serata trascorsa al bar

Rimini, 12 giugno 2025 – Una vacanza nel cuore del Salento si è trasformata in un incubo per una giovane turista di Rimini, che ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi durante la notte tra mercoledì e giovedì. I fatti sarebbero avvenuti in un appartamento a Marina di Mancaversa, località balneare sul versante ionico leccese, frazione del Comune di Taviano. La vittima si trovava in vacanza con tre amiche, tutte di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Le quattro ragazze avevano affittato una casa per trascorrere alcuni giorni tra mare e divertimento. Durante una serata a Gallipoli, avrebbero incontrato un gruppo di quattro giovani locali in un bar. Dopo aver trascorso del tempo insieme, le ragazze avrebbero invitato i ragazzi nella loro abitazione di villeggiatura. Quella che sembrava essere una serata spensierata ha preso una piega drammatica.

Una delle ragazze ha deciso di uscire dall’appartamento per appartarsi con uno dei ragazzi conosciuti poche ore prima. Poco dopo, secondo quanto denunciato, due degli altri giovani del gruppo avrebbero raggiunto la coppia, sorprendendo la ragazza e costringendola con la forza a subire atti sessuali non consensuali.

Il racconto della giovane, raccolto dai carabinieri, è drammatico: i due aggressori si sarebbero alternati, abusando di lei con violenza, mentre l’altro ragazzo – con il quale si era inizialmente allontanata – non sarebbe intervenuto per fermarli. Non è ancora chiaro il ruolo preciso dei presenti. In seguito all’aggressione, la ragazza è stata accompagnata presso l’ospedale più vicino, dove è stata sottoposta a una visita medica. I sanitari hanno riscontrato segni compatibili con abusi sessuali confermando quanto emerso nel racconto della vittima.

L’équipe medica ha immediatamente attivato il protocollo previsto per i casi di violenza sessuale. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare con chiarezza eventuali responsabilità. Le amiche della vittima, presenti nella casa al momento dell’arrivo del gruppo, sono state ascoltate come persone informate sui fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona tra Gallipoli e Marina di Mancaversa. Non risultano, al momento, provvedimenti di fermo o arresti. Tuttavia, le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce – sono in fase avanzata e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.