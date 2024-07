Vacanza smart nell’albergo ‘tecnologico’

Il futuro sbarca a Rimini, tra le mura dell’hotel Homie. L’albergo di Marina Centro rappresenta una nuova frontiera dell’accoglienza nella Riviera romagnola, offrendo ai propri ospiti una vacanza completamente smart al passo con i tempi. Un nuovo concetto di ospitalità del tutto digitalizzato ed innovativo: ancora prima di arrivare in albergo l’ospite può immergersi nell’atmosfera futuristica che si respira all’Homie, scaricando sul suo smartphone l’applicazione della struttura. Con questa potrà selezionare e prenotare il soggiorno che desidera e pagare direttamente online il pacchetto. Una volta arrivati a Rimini non occorrerà passare per la reception, ma tramite una chiave digitale sul cellulare si potrà entrare in hotel. "Siamo aperti da dicembre scorso – spiega Antonio Lupo, direttore dell’hotel –. Durante l’inverno abbiamo lavorato molto grazie alle varie fiere che ci sono a Rimini, ora invece con i tanti turisti estivi. Il nostro target di riferimento sono i lavoratori e le coppie in vacanza, anche se abbiamo varie stanze matrimoniali con un terzo letto per dare la possibilità di pernottare anche alle famiglie".

La formula proposta dalla struttura che fa parte del gruppo Lindbergh è only bed, con la possibilità di poter consumare una colazione all’italiana offerta direttamente dallo staff della struttura. "Sono sette i dipendenti che lavorano all’Homie: cinque in reception e due addetti alle varie pulizie. L’hotel è completamente domotizzato, ma ugualmente un addetto è sempre presente in reception per occuparsi di persona dei bisogni dell’ospite". La struttura a due passi dalla spiaggia ha 44 stanze da letto, un’ampia hall provvista di distributori automatici di snack e bevande calde e fredde e tutti i servizi indispensabili ai viaggiatori. L’Homie nasce sulle ceneri del vecchio hotel Naiade; l’albergo è stato completamente ristrutturato per incontrare i nuovi gusti dei turisti in una proposta rinnovata nei minimi dettagli. Lo stile scelto è il minimal retrò, vero protagonista nei quattro piani della struttura. Sei camere comunicanti, televisioni 50 pollici e tutti i servizi delle stanze da poter controllare con un sistema di domotica avanzato: per accendere le luci o controllare l’aria condizionata basta utilizzare l’apposito dispositivo presente in camera. "Puntiamo completamente sul futuro dell’hotellerie, soprattutto in un momento come questo in cui è così difficile reperire personale. Noi abbiamo dimostrato che ugualmente è possibile offrire un servizio di qualità, basta sfruttare la tecnologia".

Federico Tommasini