Vacanze-bidone in Riviera. Affittacamere a processo

Il copione era sempre lo stesso, collaudato e purtroppo efficace: annunci di appartamenti da sogno in Riviera, foto accattivanti, prezzi allettanti e la promessa di un’estate a due passi dal mare. Solo che quelle case non esistevano. E quando le famiglie, dopo aver versato la caparra, arrivavano a Rimini con valigie e bambini al seguito, trovavano soltanto porte chiuse, indirizzi fasulli e un’estate già segnata dall’incubo di una truffa.

Al centro del processo che si sta celebrando davanti al giudice monocratico di Rimini c’è un 62enne originario di Bari, difeso dall’avvocato Leanne Arceci. A suo carico sono stati diversi capi di imputazione per truffa, frutto di una lunga serie di raggiri che hanno visto cadere nella rete almeno undici persone, da ogni parte d’Italia. Famiglie, giovani coppie, comitive di amici: tutti convinti di aver trovato l’affare della stagione, tutti rimasti con un pugno di mosche.

Il metodo era collaudato. L’uomo pubblicava annunci su un noto portale, corredati da fotografie di appartamenti sul mare tra Marina Centro e Marebello. Le trattative si svolgevano al telefono, con modi convincenti e prezzi competitivi: caparre dai 400 ai 1.200 euro, a volte anche più alte se l’affitto riguardava periodi lunghi in piena estate. Pagamenti in contanti o tramite vaglia postali, mai con bonifici tracciabili. Poi spariva nel nulla.

Il risultato? I malcapitati arrivavano a Rimini il giorno concordato, bussavano agli indirizzi indicati e scoprivano che di quegli appartamenti non c’era traccia. Non solo: in piena stagione, quando la città è sold out, molti non riuscivano nemmeno a trovare una sistemazione alternativa, restando di fatto "a terra" dopo aver già speso centinaia di euro.

Le denunce si sono accumulate negli uffici della Questura di Rimini, che ha avviato indagini meticolose. Alcune vittime erano riuscite ad avere documenti identificativi inviati dallo stesso imputato per giustificare i vaglia: un dettaglio che lo ha tradito e ha permesso di ricostruire la catena di raggiri.

Il procedimento è stato complesso e lungo, con una vera e propria sfilata di testimoni giunti a Rimini da ogni parte d’Italia per raccontare la loro disavventura. L’istruttoria si è chiusa in questi giorni con l’audizione di un ultimo teste della Questura. Ora il processo entra nel vivo: la discussione è stata rinviata al 14 gennaio, quando si entrerà nella fase conclusiva. Per l’imputato, accusato di aver approfittato del sogno delle vacanze per riempirsi le tasche, potrebbe arrivare la resa dei conti.