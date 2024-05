Vacanze da incubo: camere nel magazzino, albergatrice di Rimini denunciata

Rimini, 19 maggio 2024 – Ospiti non segnalati e tra i quali potevano potenzialmente nascondersi anche pregiudicati. Altri ancora che soggiornavano in camere ricavate in un magazzino.

Questa la scoperta fatta dalla polizia di Rimini durante una serie di controlli sulla regolarità degli alberghi in vista della stagione estiva ormai alle porte.

Gli accertamenti si sono concentrati soprattutto sulla zona sud.

Denunciata dagli agenti della divisione di polizia amministrativa della questura, una donna di 69 anni, residente in provincia di Napoli, titolare di due strutture ricettive, situate entrambe in via Ferrara, a Bellariva, in quanto avrebbe violato le disposizioni del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non comunicando la presenza di alcuni alloggiati alle autorità di pubblica sicurezza.

In un albergo erano presenti 15 ospiti, ma 11 di loro non erano state mai inseriti nell’apposito portale “Alloggiati Web”.

Nel secondo caso, invece, il mancato adempimenti riguardava 4 ospiti su un totale di 9. Alloggiati Web è il portale della polizia di Stato attraverso il quale si inviano i dati degli ospiti di una struttura ricettiva. I gestori sono obbligati per legge ad inviare i dati delle persone alloggiate entro 24 ore dall’arrivo o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore.

Un obbligo importante, perché consente alle forze dell’ordine di avere informazioni in tempo reale sulla presenza di pregiudicati o persone potenzialmente pericolose in città, ma anche di individuare eventuali latitanti in fuga dalla giustizia. Oltre agli ospiti non segnalati, i poliziotti hanno fatto un’ulteriore scopertando entrando nel magazzino: i locali era stato infatti trasformati in vere e proprie camere che, in barba a qualsiasi divieto, erano pronte ad accogliere i turisti.

Con l’estate ormai in dirittura di arrivo, i controlli nelle strutture ricettive si moltiplicano: sia per quanto riguarda la lotta a fenomeni di degrado urbano, sia per quanto attiene il rispetto delle normative in materia sicurezza, agibilità degli edifici, normative antincendio, lavoro.

Agli accertamenti svolti dalla polizia amministrativa della Questura si affiancano i sopralluoghi del personale della polizia locale di Rimini.