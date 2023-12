Vacanze di Natale. Serata evento alle Befane

Nel bene e nel male, ha segnato un’epoca. Come Rimini Rimini e altre celebri commedie degli anni ’80, campioni di incassi al botteghino. E allora alzi la mano chi non ha mai visto una volta Vacanze di Natale. Festeggia 40 anni il film di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, una Moana Pozzi giovanissima e tanti altri. E dopo la grande festa a Cortina per celebrare il quarantisimo anniversario della commedia, il 30 dicembre si potrà rivedere Vacanze di Natale sul grande schermo. Solo quel giorno.

Tra i cinema che lo proietteranno ci saranno anche le multisale del gruppo Giometti. "Lo faremo sicuramente al Multiplex alle Befane a Rimini – annuncia il titolare Massimiliano Giometti – e credo anche alla multisala di Riccione". In questi giorni sono in uscita tanti film nuovi (a Natale è sempre così), ma "le richieste per vedere Vacanze di Natale ci stanno già arrivando, nonostante ancora non sia stata aperta la prevendita". Per capire un po’ l’aria che tira, a Giometti basta leggere tutti i messaggi che gli sono arrivati sul telefonino in questi giorni. Perché "da quando si è sparsa la notizia che il 30 dicembre Vacanze di Natale sarà proiettato di nuovo al cinema – spiega – solo a me personalmente sono arrivate le richieste di una ventina di amici, che vogliono sapere come fare per avere il posto assicurato a una delle proiezioni".

C’è da scommettere che in sala ci sarà il pienone, nonostante le diverse proiezioni che saranno fatte durante la giornata del 30 dicembre (dalla prima al pomeriggio fino all’ultima in tarda serata) e nonostante la concorrenza dei nuovi film in uscita in quei giorni. "Ho visto Vacanze di Natale al cinema, 40 anni fa – confessa Giometti – È un film entrato nell’immaginario collettivo di tutti...". Già. Chi l’ha visto praticamente ricorda a memoria le battute più celebri. Come quella del ’Dogui’, Guido Nicheli, Donatone nel film: chi non ricorda "Alboreto is nothing" o "La libidine è qui amore. Sole, whisky e sei in pole position". Erano altri tempi. Un’altra comicità. Ma, soprattutto, era tutta un’altra Italia. Quella rampante degli anni ’80. Che, a rivedere oggi il film, sembra lontana anni luce...