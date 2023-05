Vacanze più salate "Una famiglia a Rimini spenderà in media oltre 300 euro in più"

di Manuel Spadazzi

Rimini resta tra le mete turistiche più popolari in Italia, anche per i suoi prezzi. Ma chi tornerà in Riviera per le vacanze estive, dovrà mettere in conto una spesa di qualche centinaio di euro in più. "Una famiglia di tre persone, formata da genitori e figlio, che decide di trascorrere la settimana in un albergo tre stelle, spenderà almeno 300 o 400 euro in più rispetto all’anno scorso", stima il presidente di Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati. Stima che si basa sull’andamento dell’inflazione e sull’incremento dei prezzi in hotel, ritoranti, bar e non solo. "Dall’ombrellone in spiaggia allo spritz, dalla pizzeria alla stanza d’albergo, aumenterà tutto. Anzi: in alcuni casi i prezzi sono aumentati già in modo significativa". Federconsumatori ha preso in esame la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo nel mese di aprile.

"I prezzi dei servizi ricettivi (hotel e non solo) e della ristorazione – spiega Urbinati – sono cresciuti del 7,4% rispetto all’aprile 2022". Un aumento che, secondo Federconsumatori, è destinato a salire ancora, "visto che ad aprile si è osservato già un netto rialzo dei prezzi, pari al 3,1% rispetto al precedente mese di marzo". Ad aprile "i trasporti sono aumentati del 4,6% rispetto a un anno fa. I prodotti alimentari sono cresciuti del 12%, e questo peserà sui prezzi di bar, ristoranti e pizzerie. Ci aspettiamo poi l’incremento consistente dei servizi di spiaggia, come hanno già confermato in parte gli stessi operatori balneari". In realtà, hanno assicurato i bagnini, i rincari saranno contenuti e comunque inferiori alla crescita dell’inflazione, "ma non bisogna dimenticare – continua Urbinati – che in molti stabilimenti i prezzi erano stati ritoccati già l’anno scorso".

Conti alla mano "una famiglia di tre persone, composta da marito, moglie, figlio, che soggiornerà in un hotel tre stelle, spenderà in media 300 o anche 400 euro in più dell’anno scorso per una settimana di vacanza". A pesare in particolare, come rileva anche un’indagine del Sole 24 ore, saranno i trasporti. I prezzi dei voli dall’estero per la stagione estiva aumentano – in media – del 40%. La costa riminese ne risentirà, anche se in misura minore rispetto meno ad altre località e alle città d’arte. Ma anche chi sceglie di spostarsi con l’auto pagherà inevitabilmente di più. È stata stimata una spesa media di 130 euro (tra andata e ritorno) per chi da Milano verrà in vacanza a Rimini in macchina.