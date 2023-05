Vacanze ‘salvate’ dai nuovi gestori dell’hotel

"Nessun cliente perderà la caparra che ha versato per trascorrere le vacanze all’hotel Arizona di Igea Marina per l’estate. Vogliamo rassicurare tutti nostri futuri ospiti. Abbiamo preso in gestione la struttura che riaprirà i battenti entro fine maggio". La buona notizia arriva dalla Società Travel Way srl che "insieme al proprio brand di comunicazione e commercializzazione HM rende noto che tutte le prenotazioni effettuate con Fabilia sono state acquisite e sarà ben lieta di accogliere la clientela presso l’hotel Arizona con i propri migliori servizi, al fine di rendere la vacanza serena e confortevole".

Lieto fine quindi per una vicenda, raccontata nei giorni scorsi dopo la segnalazione disperata di alcuni turisti che, dopo aver versato caparre o addirittura acquistato in anticipo l’intero soggiorno ottenendo così uno sconto, si erano trovati ‘a piedi’. Infatti Fabilia group, società di hotel e resort che opera in tutta Italia, ora in liquidazione, aveva comunicato per mail a chi aveva prenotato "la chiusura della struttura". Il sindaco Filippo Giorgetti, che da subito si era interessato della vicenda, aveva predisposto subito la sospensione della licenza: "Siamo pronti a sospenderla se la questione non si risolve".

Acqua passata. "Stiamo riattivando completamente l’operatività dell’hotel – aggiungono da HM – a partire dalle utenze, acqua luce e gas, che erano state interrotte, fino alla voltura della licenza alberghiera. Comprendiamo i disagi, ma nessun cliente perderà quanto versato". "Fabilia Group – continuano da HM – è stata messa in liquidazione. Noi abbiamo acquisito un ramo d’azienda. Tutte le prenotazioni saranno recuperate e gestite". La stessa Associazione albergatori aveva seguito l’evolversi della situazione, non senza timori, "sia per l’immagine della città turistica – dichiarava l’Aia prima della notizia del lieto fine –, danneggiata da questa nuova vicenda ancora una volta legata a una gestione esterna al nostro tessuto produttivo, fatto fondamentalmente da gestioni familiari e continuità nel tempo, sia per i turisti che rischiano di perdere quanto hanno versato". Eventualità appunto scongiurata, assicurano da HM. Va sottolineato che la proprietà dell’hotel Arizona è assolutamente estranea ai fatti. E va detto che Fabilia group, ad alcuni turisti che chiedevano chiarimenti sulla vicenda, aveva risposto parlando di nuova gestione dell’hotel "affidata ad HM Hotels". Così è stato, e ora è arrivata anche la comunicazione pubblica dei nuovi gestori.

