Vaccarini: "La mia Cattolica è funzionale, bella e accogliente"

di Luca Pizzagalli

La Regina ha un nuovo vicesindaco, dopo le dimissioni di Alessandro Belluzzi, ed è Federico Vaccarini, già assessore alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione ed alle Politiche Giovanili.

Vicesindaco Vaccarini, dopo la nuova nomina, quale è la sua idea di città?

"Vedo sempre Cattolica così come l’abbiamo pensata insieme con la sindaca Franca Foronchi e a tutta la nostra maggioranza. Siamo una squadra unita da una visione comune. Stiamo lavorando per cambiare il volto della città, per renderla più bella, funzionale, accogliente, sia per i cattolichini che per i turisti. Abbiamo avviato cantieri importanti che riqualificheranno la città in termini di servizi, di estetica degli arredi, di sostenibilità ambientale, di crescita e sviluppo sul fronte sia architettonico che culturale. Per la nostra amministrazione nessuno deve rimanere indietro".

Quali sono gli ambiti maggiormente sotto la lente?

"Continuiamo a investire tanto nell’ambito sociale ed educativo per realizzare una rivoluzione culturale che ci permette di riconoscerci e sostenerci come comunità. Vogliamo che la nostra sia una città inclusiva, che riesca davvero a eliminare, dove può, quegli ostacoli che impediscono la vera uguaglianza sociale".

Lei è giovane, ma già da tanti anni è nel Pd, come è nata la sua passione per la politica?

"La mia passione politica è nata da studente. Ho vissuto il mondo della scuola anche da rappresentante di istituto. Sin da giovanissimo ho sempre avuto questa passione e attenzione per il mondo dell’educazione che è poi diventato il mio lavoro. Competenze che hanno sempre costituito e nutrito il mio impegno politico e che oggi sono oggetto delle mie deleghe come assessore. La scuola, l’educazione e la formazione in tutte le sue declinazioni, come quella sportiva e culturale, sono i luoghi e mezzi fondamentali per crescere giovani consapevoli".

Tra le priorità di questa amministrazione comunale resta la scuola primaria Repubblica, cosa si aspetta da questa nuova struttura?

"I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma. È l’opera simbolo del nostro mandato e vogliamo portarla a compimento per consegnare a Cattolica un luogo unico. Abbiamo voluto con decisione che la scuola fosse realizzata nel cuore della città e non lontano dal centro. E proprio accanto al Teatro della Regina, al Laboratorio di educazione all’immagine e al Centro Culturale Polivalente. Quattro angoli che si guardano e dialogano e che creano una sorta di agorà, di spazio aggregativo tra generazioni. La nuova Scuola Repubblica porterà tanto movimento in quell’area del centro e questo significherà dare nuova vivacità a quella zona".