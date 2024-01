Vaccini contro l’influenza, sul Titano immunizzato il 40 per cento degli over 65

Oltre il 40% dei sammarinesi over 65 si è vaccinato contro l’influenza. Bilancio positivo per la campagna promossa dall’Istituto per la sicurezza Ssciale. ‘L’inverno è più bello, protetto’, questo lo slogan con cui l’Istituto ha promosso anche quest’anno l’importanza della vaccinazione come strumento di prevenzione e di solidarietà sociale, effettuando in due mesi oltre 4.580 vaccinazioni, di cui 300 dedicate ad assistiti in età pediatrica.

"Possiamo essere sicuramente soddisfatti del risultato ottenuto, soprattutto guardando alla percentuale di persone fragili, anziani e bambini che ci sono sottoposti alla vaccinazione – sono le parole del Direttore delle Cure primarie e Salute territoriale Agostino Ceccarini – Attualmente, il tasso di incidenza dell’influenza stagionale nella vicina Italia è pari al 17‰, mentre il tasso di incidenza nella Repubblica di San Marino si attesta intorno al 20‰. Naturalmente, quest’ultimo dato risente delle condizioni metereologiche, ed infatti è perfettamente in linea con le Regioni che ci circondano, Emilia-Romagna e Marche. Oltre il 95% dei casi d’influenza rintracciati sono dovuti al virus A-H1N1, la cui immunizzazione era garantita dal vaccino che abbiamo sottoposto ai nostri assistiti".