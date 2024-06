Vacilla la poltrona di ’Piga’ a Strasburgo

Ha preso quasi 20mila preferenze. Ma potrebbero non bastare, a ’Piga’, per diventare europarlamentare. Eppure, fino a ieri mattina, sembrava fatta per Piergiacomo Sibiano (’Piga’ per gli amici, e anche sulla scheda elettorale) il riminese in corsa nella lista di Fratelli d’Italia. Stando alle prime proiezioni sugli eletti, pareva infatti che FdI nella circoscrizione Nord-est riuscisse a eleggere addirittura 6 parlamentari. E al sesto c’era proprio Sibiano, che ha conquistato 19.340 preferenze. Ma poi le possibilità di far scattare il sesto parlamentare nella circoscrizione si sono affievolite. Ieri sera ’Piga’ sembrava più fuori che dentro. Oggi se ne saprà di più. Non fa commento per ora Sibiano: vuole attendere i dati ufficiali. In ogni caso, le 20mila preferenze conquistate restano un bel traguardo per il manager riminese di 43 anni. Nato e cresciuto a Rimini, ’Piga’ abita già da diversi anni a Bologna. Sposato e padre di 4 figli, grande sportivo, Sibiano lavora per la società Illumia come dirigente responsabile per gli affari istituzionali. In corsa per il Parlamento europeo c’era anche un altro riminese, Francesco Bragagni, assessore al personale di Rimini. Bragagni, attuale segretario regionale del Partito socialista, era uno dei candidati alla lista di Stati uniti d’Europa (di cui il Psi fa parte). Ha preso in tutto 1.846 preferenze, di cui 480 nella nostra provincia dove è stato il più votato di Stati uniti d’Europa. Magra consolazione, visto il risultato complessivo che ha ottenuto di Stati uniti d’Europa.

Manuel Spadazzi