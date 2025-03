"Vado all’Eurovision per giocarmi la vittoria"

Sarà l’undicesimo cantante in gara nella prima semifinale del 13 maggio. C’è attesa a San Marino per l’esibizione di Gabry Ponte con la sua ’Tutta l’Italia’ all’Eurovision Song Contest. Il vincitore del festival canoro sammarinese a Basilea tra poco più di un mese alla St Jakobshalle sventolerà la bandiera del Titano dando la caccia alla finale, cose riuscita solo tre volte a San Marino nella sua storia all’Eurovision. Dopo la pubblicazione del ‘running order’, l’ordine di esibizione dei concorrenti delle due semifinali diffuso da Ebu e Srg Ssr (il servizio pubblico svizzero), lo ‘show dei record’ ora può ufficialmente partire. Gli artisti intanto hanno iniziato a ‘scaldare la voce’ nei pre-party che si svolgono nelle diverse nazioni e capitali europee, da Amsterdam a Londra, da Copenaghen a Madrid. Dallo scorso anno i rappresentanti dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al paese ospitante, quest’anno la Svizzera, hanno acquisito l’opportunità di esibirsi dal vivo (fuori concorso, essendo già qualificate) già durante le semifinali. E il rappresentante dell’Italia, Lucio Corsi lo farà nella prima semifinale, quella del 13 maggio, con la sua ’Volevo essere un duro’, pochi minuti prima dell’esibizione di Gabry Ponte. Che per la sua ’Tutta l’Italia’ ha in mente qualcosa di nuovo, in chiave Eurovision. "Non si direbbe, ma sono molto competitivo – confida il dj piemontese a Tv Sorrisi e Canzoni – Vado lì per giocarmela al meglio delle possibilità, ma serenamente. So che l’Eurovision è davvero imprevedibile. Quindi se non dovesse andare bene, andrà bene lo stesso. Sono contento di esserci. L’esibizione? Sarà diversa da quella di San Marino. Ci sono delle limitazioni sul numero di persone da portare sul palco, al massimo sei. Abbiamo così pensato di cambiare quasi tutto di quello che si è visto in queste settimane".

E le voci del brano resteranno misteriose... "Decideranno i due cantanti. Negli anni ho scoperto che ci sono artisti che vogliono cantare, ma che non vogliono metterci la faccia. Saranno due come nell’originale e credo che canteranno mascherati". Ad aprire la serata di martedì 13 maggio sarà l’Islanda, con il duo dei VÆB e la loro energica Róa. In posizione numero 4 ci sarà l’Estonia di Tommy Cash, ormai una vecchia conoscenza del pubblico italiano. Sarà Cipro a chiudere la parata delle canzoni della prima semifinale. La seconda semifinale, giovedì 15 maggio, sarà aperta dall’Australia e chiusa dalla provocante Erika Vikman della Finlandia. Le due semifinali andranno in onda in prima serata su Rai 2 e Rai Play. La finale invece andrà in onda sabato 17 maggio, sempre in prima serata, su Rai 1 (per il decimo anno consecutivo) oltre che su Rai Play e Rai Radio 2.