"Vado in scena per curarvi dallo stress"

Con ‘Stupida Show!’, monologo di stand up comedy scritto da Gabriele Di Luca, questa sera alle 21 va in scena Paola Minaccioni al Palazzo del turismo di Riccione. "Riparto da qua con un debutto a cui tengo molto. Stupida Show è uno spettacolo che amo tanto, ha un flusso di coscienza comico in cui faccio il punto della mia vita, parlando di argomenti che riguardano tutti. Serve molto, perché ha un effetto catartico, io mi sfogo come probabilmente tutti gli spettatori vorrebbero fare a casa. Penso che questo spettacolo possa aiutare le persone a far passare tutti i sintomi di infezione da stress. Se hanno un po’ di reflusso, un po’ d’insonnia o un tic nervoso vedendolo gli passerà, perché parlo di quanto io desideri continuare a essere una che lotta, brama, desidera e sta un po’ scomoda in questo mondo, una che cerca ogni giorno l’equilibrio tra la fiducia in se e nell’amore e la complicanza delle vita e le brutture del mondo. È uno spettacolo molto comico che però ha un centro molto intimo e vitale".

Come l’affronta?

"Con leggerezza. Ho iniziato a fare teatro perché sono stata affascinata da attori che rappresentavano delle commedie comiche. Ora lo faccio attraverso le parole di Di Luca, fondatore della compagnia Carrozzeria Orfeo, perché quando da spettatrice assistevo ai loro spettacoli tornavo a casa contenta e divertita con la gioia di aver visto rappresentato il mio presente. Attraverso le commedie le persone riescono a capire cosa stanno vivendo. Dopo la pandemia si diceva che dovevamo essere migliori, ma è andata molto peggio. Il mio monologo, indirizzato a tutti, maschi e femmine, in particolare a chi ha voglia di ridere e di spassarsela divertendosi, parte proprio da qui".

A cosa sta lavorando?

"Oltre a girare con questo spettacolo, continuo a fare ‘Il ruggito del coniglio’ su Radio Due e partecipo al programma di Lillo e Greg. Ho poi girato un programma comico per la tv che uscirà in aprile".

Cos’altro vorrebbe fare?

"Di sicuro vorrei girare un film drammatico. Mi sarebbe piaciuto fare cinema da ragazza invece ci sono arrivata un po’ tardi".

A Cinè 2023 a Riccione ha ricevuto l’Hot Corn Award Comedy, ha ottenuto altri riconoscimenti?

"Di recente ho ricevuto il premio Eccellenza tra cinema, teatro e tv del Gala Film festival di Napoli e il premio Manfredi a Taormina. Anche se non mi fermo molto, torno a Riccione sempre con molto piacere. Sono felice di iniziare la mia tournée da questa città, perché qui le persone sono calde e accoglienti e si mangia da re. Quindi aspetto tutti con molta gioia, mi piacerebbe tantissimo se anche qua lo spettacolo si potesse replicare per più giorni".

Nives Concolino