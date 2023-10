‘Vaffa’ alla docente:. Flavio Bertuzzi espulso dal Collegio

Troppo irriverente, così nella seconda puntata del ‘Collegio 8’ docureality di Rai Due, l’alunno Flavio Bertuzzi, 15enne liceale riccionese, è stato espulso in via definitiva. Il giovane concorrente è molto conosciuto anche perché i genitori ricoprono importanti ruoli pubblici, la mamma Giuseppina Massara è segretaria del Comune di Riccione e di quello di Montefiore Conca, mentre il padre Luca Bertuzzi è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e segretario dall’Associazione nazionale magistrati a Rimini. Le frizioni tra Flavio e i prof in tv sono stati subito evidenti. Si è scontrato con la prof di matematica, Maria Rosa Petolicchio. Il battibecco è andato avanti fino a degenerare in un "vaffa". Clima teso anche in presidenza, dove Bertuzzi ha detto di essere "stufo della signora Petolicchio. Non esiste che entra in classe e mi sbatte il libro di fianco". Determinato il preside gli fa osservare che ha detto "parole irripetibili", decidendo di espellerlo definitivamente. La reazione di Bertuzzi? Nell’uscire dalla stanza ha pronunciato un altro "vaffa".

n. c.