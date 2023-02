Vagnini, un periodo d’oro L’attività compie trent’anni

Il 6 febbraio del 1993 apre per la prima volta il laboratorio orafo Vagnini, a Riccione, in viale Veneto. Dietro al bancone c’è Fabrizio Vagnini che il mestiere lo aveva appreso fin da ragazzino. Erano i primi anni Settanta quando il giovane Fabrizio cominciava l’apprendistato da un orafo riminese che aveva il negozio in via Garibaldi, in centro storico. Vagnini impara il mestiere tanto che con il passare del tempo, a soli vent’anni, diventa socio dell’attività. Con gli anni Novanta il laboratorio orafo migra a Riccione, lungo la via Veneto, a San Lorenzo. Da allora sono trascorsi tre decenni e Vagnini è sempre lì, ma non è solo. Era il ’95 quando un altro Vagnini, il figlio Filippo, decide di seguire le orme del padre. Apprende il lavoro e con il padre amplia l’attività che da laboratorio diventa nel 2001 laboratorio e vendita. Una dinastia che non si ferma. "Ad entrare a far parte del laboratorio ora è mio nipote Giacomo – spiega Fabrizio – che dopo aver terminato il liceo artistico ha iniziato il percorso di apprendistato in bottega. Rispetto a quando ho cominciato io il lavoro era un aspetto della vita dato per scontato nella società, si iniziava prima e anche per chi studiava era automatico andare a fare la stagione. Oggi è tutto diverso". Domani alle 18 la festa in negozio per i trent’anni di attività.