Vai con il liscio al Meeting. Gran finale con i Santa Balera

Un finale ’esplosivo’ questa sera al Meeting: sul palco (21,30) l’orchestra Santa Balera, gruppo formato da giovanissimi artisti. Sono gli esponenti della generazione Z del liscio, età media 20 anni, provenienti dall’Emilia Romagna. La band si è già esibita con Mirko Casadei, figlio di Raoul, per le celebrazioni dei 70 anni di Romagna mia, in omaggio agli ’Angeli del fango’ dell’alluvione del 2023 e al 74esimo Festival di Sanremo, quando oltre 13,5 milioni gli spettatori in tv hanno cantato Romagna Mia con i Santa Balera. Le voci della band sono di Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi e Veronica Castellucci, completano la formazione Carlotta Marchesini, Christian Di Giacomo, Andrea Medri, Nicolò Quercia, Loris Casadei, Samuele Sangiorgi, Riccardo Monti e Kevin Cimatti, a cui si aggiungono Jastin Visani, Davide Magnani, Riccardo Monti e Nicolas Biondini.