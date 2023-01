Valconca, una banca in vendita

Giuseppe Catapano

Compratore cercasi. Per portare a compimento quel percorso che i commissari straordinari inviati da Bankitalia, Livia Casale e Francesco Fioretto, hanno individuato come l’unico possibile per assicurare un futuro a Banca Popolare Valconca: l’aggregazione con un "partner di adeguato standing" – cioè un altro istituto di credito, un intermediario finanziario o un fondo di investimento – che possa garantire un futuro solido alla banca. I commissari hanno già scandito i tempi. L’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse scadrà il 25 gennaio. Poi, insieme all’advisor (la società Prometeia), si valuteranno le eventuali proposte.