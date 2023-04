Valconca verso l’aggregazione a Cherry Bank

Arriva la svolta nella ’lotta salvezza’ della Banca Popolare Valconca. Il 31 marzo scorso, infatti, i commissari straordinari Francesco Fioretto e Livia Casale, nell’ambito dell’iter di selezione di un partner industriale per l’istituto di credito, hanno concesso un periodo di esclusiva negoziale a Cherry Bank Spa. Questa la decisione che arriva sul destino della Popolare Valconca a seguito della presentazione da parte dell’istituto veneto di un’offerta vincolante per un’operazione di aggregazione societaria con la Banca Popolare Valconca. Durante questo periodo di esclusiva saranno messi a punto dalle parti, con il supporto dei rispettivi advisor, i termini e le condizioni del progetto di integrazione societaria che verrà poi sottoposto alle autorità competenti per le necessarie autorizzazioni e da ultimo all’assemblea straordinaria dei soci, con l’obiettivo di pervenire al completamento del processo di aggregazione indicativamente entro la fine di quest’anno.

Sarà questo, salvo sorprese in corsa, l’epilogo per la Valconca dopo la crisi aperta nei mesi scorsi con il commissariamento disposto da Bankitalia, che aveva deciso di azzerare i vertici e commissariare l’istituto di credito riminese dopo che la maggioranza degli oltre quattromila soci aveva detto ’no’ – durante l’assemblea del 20 novembre scorso – alla fusione con il gruppo laziale Blu Banca. A seguito dell’assemblea infatti il presidente Fabio Ronci e gli altri membri del Cda della Popolare rassegnarono le dimissioni.

La missione di salvare la Banca Popolare Valconca è quindi passata di mano ai commissari straordinari, che nello scandire i tempi avevano fissato a metà febbraio la presentazione delle offerte per rilevare la Banca. I due professionisti inviati da Bankitalia, assistiti dall’advisor Prometeia, avevano ricevuto nove manifestazioni di interesse. Una ‘rosa’ formata da istituti di credito, intermediari finanziari e fondi di investimento pronti ad assicurare un futuro alla banca con quartier generale a Morciano, in amministrazione straordinaria dal primo dicembre. Tra le pretendenti risultavano esserci Sella, Banca Popolare Puglia e Basilicata, una Bcc, Banco Desio, Tyche, alcuni fondi stranieri e la stessa Cherry Bank. Una vera e propria corsa per la Banca Popolare Valconca che ora ha visto una svolta determinante, con l’avanzamento di Cherry Bank e la fissazione dei prossimi step, con i quali – dovesse filare tutto liscio – si procederà al completamento del processo di aggregazione il cui primo passo è stato compiuto pochi giorni fa.