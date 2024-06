Valentina Aureli premiata a Bologna

Valentina Aureli, ceo di Aetna Group, premiata a Bologna da Ernst & Young. La società leader mondiale nei servizi di revisione, contabilità, consulenza e assistenza fiscale e legale ha inaugurato proprio a Bologna la prima tappa del roadshow ‘On the road: l’imprenditorialità italiana, il valore degli ecosistemi territoriali’. A palazzo Re Enzo sono state premiate le eccellenze imprenditoriali dell’Emilia-Romagna, Aetna Group, Davines e Comer Industries. In particolare, il riconoscimento ad Aureli da parte di EY è stato attribuito "per il suo impegno e la sua strategia visionaria nel posizionare il gruppo come leader internazionale, guidando l’azienda verso una crescita continua con un’attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità aziendale". Sotto la guida di Valentina e del fratello Enrico, Aetna Group conta oltre 2mila dipendenti, 12 filiali, 5 società produttive estere e altre 6 in Italia.