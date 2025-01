Valentina Ridolfi in giunta dopo l’addio al cda di Italian Exhibition Group

Saluta Ieg ed entra in giunta. Ha formalmente preso servizio la nuova assessora Valentina Ridolfi, nominata dal sindaco Jamil Sadegholvaad dopo le dimissioni, lo scorso 12 dicembre, di Roberta Frisoni, scelta dal neo presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale per il ruolo di assessore regionale a turismo, commercio e sport. Alla Ridolfi sono state affidate deleghe di peso: urbanistica e pianificazione del territorio, edilizia privata, politiche europee, demanio, Pnrr. Bolognese, 55 anni, umanista di formazione, Ridolfi lavora da oltre vent’anni per enti pubblici e privati nel settore dell’urbanistica e del management dello sviluppo territoriale, sociale e socio-economico, incluso il settore del turismo. Per 15 anni è stata ’cuore’ del piano strategico di Rimini.

Sono state assegnate invece all’assessore Mattia Morolli le deleghe a mobilità e trasporto pubblico locale, che aveva in precedenza la Frisoni. In capo al sindaco rimangono le deleghe a turismo, relazioni internazionali, piano strategico, rigenerazione urbana. Restano immutate le deleghe in capo agli altri assessori della giunta riminese. Alla vicesindaca Chiara Bellini le politiche per l’educazione, università, formazione e lavoro, politiche di genere, partecipazione; a Francesco Bragagni le politiche per lo sviluppo delle risorse umane, servizi civici e toponomastica, legalità, rapporti con il consiglio comunale, patrimonio; a Kristian Gianfreda le politiche per la salute, protezione sociale, politiche per la casa, governance degli organismi partecipati non societari; a Michele Lari lo sport e la cultura; a Juri Magrini bilancio e risorse finanziarie, politiche per la sicurezza urbana, polizia locale, attività economiche, protezione civile, governance delle società partecipate. A Francesca Mattei patto per il clima e il lavoro, politiche per i giovani, diritti e benessere degli animali, politiche per la pace e cooperazione internazionale, agricoltura, trasparenza e semplificazione amministrativa; ad Anna Montini Transizione ecologica, blue economy, statistica; a mattia mario morolli lavori pubblici, edilizia scolastica, cura e sviluppo dell’identità dei luoghi, transizione digitale, politiche per la mobilità, trasporto pubblico locale. Nel ’prendere servizio’ a Palazzo Garampi la Ridolfi si è dimessa dall’incarico di consigliere non esecutivo di Italian Exhibition Group. "Ha assunto questa decisione – spiega una nota di Ieg – ritenendo che l’impegno richiesto dalla nuova carica non le consentirebbe di dedicare il tempo e le attenzioni necessarie all’essere amministratore di Italian Exhibition Group". A lei sono andati i ringraziamenti del presidente Maurizio Ermeti.

m. gra.